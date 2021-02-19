رئيس وزراء بريطانيا: أمريكا عادت لقيادة العالم الحر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعاد الولايات المتحدة إلى قيادة العالم الحر بخطوة رائعة ساعدت الغرب على الاتحاد.

وقال جونسون في مؤتمر ميونيخ للأمن "كما رأيتم وسمعتهم آنفا، أمريكا تعود بشكل كامل إلى قيادة العالم الحر وهذا أمر رائع"، وذلك في إشارة إلى كلمة الرئيس الأمريكي في وقت سابق اليوم الجمعة.

وأضاف قائلا "وصل‭‭ ‬‬ الظلام إلى مستوى مبالغ فيه. ونحن نطوي صفحة وتتجمع الدول التي نطلق عليها اسم الغرب وتوحد مجددا قواها وخبراتها الهائلة".