شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض: أمريكا لا تخطط لرفع العقوبات عن إيران‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني.



وفي كلمة للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، في الوقت الذي توجه فيه الرئيس جو بايدن لولاية ميشيجان، قالت ساكي: ”لا توجد خطة لاتخاذ خطوات إضافية“ بشأن إيران قبل إجراء ”الحوار الدبلوماسي“.

وطالبت طهران الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات المفروضة على أهداف إيرانية.