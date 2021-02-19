شكرا لقرائتكم خبر عن أين أخفت مليشيا إيران أسلحتها في سورية؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خشية استهدافها من قبل طيران إسرائيل أو التحالف الدولي، نقلت المليشيات المسلحة التابعة لنظام الملالي في سورية كميات كبيرة من صواريخ الكاتيوشا وأسلحة ثقيلة إلى شبكة أنفاق في مدينة الميادين شرقي دير الزور، خوفا من استهدافها من قبل طيران إسرائيل أو التحالف الدولي،. وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الجمعة) أن مليشيا «فاطميون» عمدت خلال الأيام الأخيرة إلى نقل كميات كبيرة من الصواريخ والأسلحة الثقيلة التي كانت مخزنة في خانات معدة لتربية المواشي بمنطقة حاوي في الميادين إلى شبكة أنفاق كان تنظيم داعش قد حفرها إبان سيطرته على المدينة.

ولفت إلى أن شبكة الأنفاق هذه تقع في منطقة «الشيخ أنس» على أطراف الميادين، وهي متصلة بشبكة أُخرى تصلها بقلعة الرحبة ومنطقة المزارع وصولًا إلى داخل مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. وتأتي تلك التحركات في إطار محاولة المليشيات المستمرة التمويه لتفادي الاستهدافات المتصاعدة على مواقعها سواء من قبل إسرائيل بالدرجة الأولى أو التحالف بدرجة أقل.

وكانت الفصائل عمدت أيضا الأسبوع الماضي إلى نقل مقرات قديمة إلى مواقع جديدة، ونقل سلاح وذخيرة إلى مستودعات مختلفة في منطقتي البوكمال والميادين وأطراف مدينة دير الزور بعد أن تصاعدت المخاوف الإيرانية من تجدد استهداف قواتها في سورية بشكل عنيف.