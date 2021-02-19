​الأمين العام لـ"الشيوخ" يتفقد مقر المجلس في العاصمة اﻹدارية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تفقد المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، اليوم الجمعة، مقر مجلس الشيوخ في العاصمة الإدارية الجديدة.

واطلع اﻷمين العام على معدل تنفيذ مبنى مجلس الشيوخ، واستمع إلى شرح من ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المسئولة حول أعمال التنفيذ.

وأبدى اﻷمين العام للمجلس إعجابه بما تم من أعمال في كامل مشروعات العاصمة الإدارية، ومبنى مجلس الشيوخ خاصة في تلك المدة القصيرة مع توفر الدقة والتخطيط السليم لهذا المشروع.

مؤكدًا أن الدولة المصرية عازمة على تنفيذ مشروعاتها على النحو الذي يعكس حضارة هذا الوطن، موجهًا الشكر لجميع الهيئات والشركات المشاركة في التنفيذ.​