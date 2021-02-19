​مسئول سابق بـ"الآثار" يكشف تفاصيل سرقة السفود النحاسي لمسجدين آثريين برشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف الدكتور محمود درويش، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنيا، ومدير منطقة آثار رشيد الأسبق، تفاصيل سرقة السفود النحاسي الحامل للهلال بمئذنتي "العرابي" و"المشيد بالنور" الأثريين في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، مؤكدًا أنه كان ارتفاع كل منهما 3 أمتار واستبدلهما بآخرين من الخشب.

وقال "درويش" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المحافظة رممت المئذنتين الأثريتين لمسجد العرابي والمسجد المشيد بالنور برشيد، تحت إشراف منطقة آثار رشيد، بتكلفة 91 ألف جنيه من صندوق الخدمات بالمحافظة، لدرء المخاطر الملحة عليهما والحفاظ على الطابع الأثري لهما".

وأضاف "درويش": "نتج عن أعمال الترميم للمئذنتين استبدال السفود الحامل للهلال بآخر من الخشب، مما يمثل مخالفة تستوجب العقاب الرادع لكل من سولت له نفسه القيام بهذا العمل الذي يمثل انتهاكًا لحرمة الأثر، وسرقة مع سبق الإصرار" بحسب ما قال، مطالبًا وزارة السياحة والآثار باتخاذ موقف حاسم في الأمر.

"الخليج 365" حاول الاتصال بالدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامبة والقبطية واليهودية، لأخذ رأيه في القضية، إلا أنه لم يرد على الهاتف.

جدير بالذكر أن مسجد العرابي أثر يحمل رقم 45، أنشئ على ضريح أحد الأولياء، ويرجع إلى النصف الأول من القرن العاشر الهجري 16م، وأجريت عليه أعمال ترميم عام 994هـ 1587م، ويرجع إليه بناء المئذنة والواجهات، كما تم تجديده في عام 1219هـ 1804م، ويرجع إليه الضريح والمنبر.

أما مسجد سيدي محمد المشيد بالنور فهو أثر يحمل رقم 15، أنشأ على ضريح أحد الأولياء وأطلق عليه اسم "المسجد المشيد بالنور"، وورد اسم هذا المسجد بوثائق ترجع إلى عام (985هـ/1577م)، وقد تم تجديده في عام (1178هـ/1764م)، حيث ذكر هذا التاريخ أعلى المدخل والمنبر واللوحة التأسيسية التي تعلو مدخل المسجد.

لذلك فإن مئذنة مسجد محمد العرابي ترجع إلى عام 994هـ 1587م، بينما ترجع مئذنة مسجد سيدي محمد المشيد بالنور إلى عام (985هـ/1577م)، وقد أجريت أعمال ترميم لهذا المسجد في نفس العام الذي تم فيه تجديد مسجد العرابي أي عام 994هـ 1587م.

ولكل من مسجد العرابي والمسجد المشيد بالنور مئذنة على الطراز المملوكي تتكون من ثلاثة أدوار، والدور العلوى بكل منهما اسطواني يقوم على قاعدة اسطوانية أيضا بها باب، وقد زُينت الرقبة بضلوع مثلثة تنثني في المنتصف إلى اليمين، ويعلو الرقبة كورنيش بارز مثلث إلى الخارج يحمل الخوذة البصلية الشكل ذات الضلوع البارزة "الخوصات"، وثُبتت كوابيل لوضع القناديل على الخوذة، كما يقوم أعلى الخوذة سفود "جامور" عبارة عن قائم نحاسي به ثلاثة انتفاخات كروية مختلفة الحجم تندرج من الكرة الأولى السفلى الكبرى إلى الثانية التي تليها في الحجم ثم إلى الثالثة العليا التي تكون أصغر، يعلوها هلال مغلق من النحاس، وقد كان يبلغ طول السفود ثلاثة أمتار.