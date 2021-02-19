رئيس الجهاز: تنفيذ 10 قرارات إغلاق وتشميع لمحال وبدرومات مخالفة في دمياط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لإغلاق وتشميع المحال التي تعمل بدون ترخيص والبدرومات المخالفة بالحيين الثالث والخامس بدمياط الجديدة، بالتنسيق بين إدارات التنمية والتراخيص والتشغيل والأمن بالجهاز وشرطة التعمير، مشيرًا إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات إغلاق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء والمياه عن المخالفين.

وأوضح رئيس الجهاز، في بيان له الجمعة، أن الإغلاق جاء لمخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، محذرًا المخالفين من فض الشمع وإعادة فتح المنشأة إلا بعد الرجوع للجهاز لتوفيق الأوضاع، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية المقررة في هذا الشأن.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار تلك الحملات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميًا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة.