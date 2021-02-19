واشنطن تتشاور مع طوكيو وسيؤول بشأن كوريا الشمالية

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (أ ف ب)

أعلنت واشنطن أنها أجرت مشاورات مشتركة مع كوريا الجنوبية واليابان، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأميركي جو بايدن الاستراتيجية التي سيتبناها تجاه كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية: «إن الدبلوماسي الأميركي سونغ كيم ونظراءه تعهدوا خلال مؤتمر عبر الفيديو بتعاون وثيق»، و«أعربوا عن التزامهم المستمر لصالح نزع السلاح النووي والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية».

وتقول إدارة بايدن إنها تدرس كيفية المضي قدماً مع كوريا الشمالية بعد أربع سنوات من رئاسة ترامب.

وتبادل كيم جونغ أون وترامب الشتائم والتهديدات، قبل أن يحصل بينهما تقارب غير متوقع تخللته لقاءات رمزية وتاريخية.

لكن لم يسجل أي تقدم في المحادثات على صعيد برنامجي بيونج يانج النووي والباليستي. وتوقفت المفاوضات منذ فشل القمة الثانية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي في نهاية فبراير 2019 في هانوي.

وكان أحد أسباب الفشل غياب التوافق على التنازلات، التي يفترض أن تقوم بها كوريا الشمالية، في مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.