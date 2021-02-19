العراق.. الإطاحة بالممول الرئيسي لـ «داعش» في ديالى

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، أمس، القبض على الممول الرئيسي لتنظيم «داعش» الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقالت المديرية في بيان: إنه «بعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الرابع لواء المشاة 20 من إلقاء القبض على الممول الرئيسي لـ«داعش» في قاطع الطبج قرية البو فراج بخانقين ديالى وتضبط بحوزته مبالغ بالدينار والدولار ورشاش حربي».

إلى ذلك، أكد مصدر عسكري عراقي، أن جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من إلقاء القبض على 4 إرهابيين في قضاءَي «التاجي» و«الفلوجة».

وقال المصدر: إن «جهاز مُكافحة الإرهاب يواصلون استهداف خلايا عصابات داعش الإرهابية، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي». وأضاف أن «العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين في قضاءَي التاجي والفلوجة، وجاءت عملية القبض بناءً على معلومات استخبارية دقيقة».