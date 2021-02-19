إسرائيل: ملتزمون بقوة بمنع طهران من تصنيع أسلحة نووية

ابوظبي - سيف اليزيد - تل أبيب (وكالات)

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، بأن بلاده ما تزال ملتزمة بقوة بمنع إيران من تصنيع أسلحة نووية.. وأضاف: «إن موقف إسرائيل بشأن اتفاق فيينا النووي لم يتغير».

وتابع المكتب: «تعتقد إسرائيل أن العودة للاتفاق القديم ستمهد الطريق لإيران نحو امتلاك ترسانة نووية»، مؤكداً أن إسرائيل أجرت اتصالاً عن كثب بالولايات المتحدة حول تلك القضية.. ونتنياهو من أشد المعارضين للاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015 بين إيران والولايات المتحدة وخمس من القوى العالمية الأخرى، متهماً الحكومة الإيرانية بعدم الالتزام به مطلقاً، وبأنها تمضي قدماً نحو تصنيع أسلحة نووية سراً.