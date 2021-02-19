مقتل شخصين خلال تهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن

ابوظبي - سيف اليزيد - عمّان (وكالات)

أعلن الجيش الأردني مقتل شخصين وإلقاء القبض على ثالث خلال محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن أمس.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية، إن «المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت، وعلى إحدى واجهاتها محاولتي تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كميات من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية». وأضاف المصدر أنه «تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى مقتل شخصين وإلقاء القبض على شخص ثالث وتراجع البقية إلى داخل العمق السوري». وتابع أنه «وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 1262 كف حشيش ومئة ألف حبة كبتاجون وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة».

وأكد المصدر أن «القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني».​