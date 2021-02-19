شرطة الكابيتول توقف 6 ضباط عن العمل وتحقق مع عشرات على خلفية حادثة اقتحامه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت شرطة الكابيتول الأمريكي أنها أوقفت ستة من ضباطها عن العمل مع احتفاظهم بأجورهم، وأنها تحقق مع 29 آخرين على خلفية حادثة اقتحام مقر الكونغرس التي وقعت في السادس من يناير الماضي.

وأكد المتحدث باسم شرطة الكابيتول، جون ستولنيز، في حديث لقناة “إن بي سي نيوز” أن مكتب المسؤولية المهنية التابع لهذه المؤسسة الأمنية يحقق في سلوك الضباط الـ35 هؤلاء خلال الحادثة المدوية التي أودت بأرواح خمسة أشخاص بينهم ضابط.

وأشار المتحدث إلى أن القائمة بأعمال قائد شرطة الكابيتول، يوغاناندا بيتمان، أصدرت توجيهات باتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة بحق أي موظف يثبت أن سلوكه لم يتطابق مع المعايير السارية.

واقتحم مئات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السادس من يناير مبنى الكابيتول في واشنطن واستولوا على أجزاء واسعة منه في محاولة لمنع المشرعين من المصادقة على فوز الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات الرئاسة.