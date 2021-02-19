شكرا لقرائتكم الإرياني: "الحوثي" تواصل الحشد إلى محرقة مفتوحة في مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وسط قلق دولي ومحلي حول الأوضاع في مأرب، أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن "ميليشيات الحوثي تواصل حشد المغرر بهم من أبناء القبائل والأطفال بالقوة والإكراه إلى محرقة مفتوحة في مأرب".

وقال الإرياني على تويتر الجمعة إن "ميليشيات الحوثي غير مكترثة بخسائرها البشرية الأكبر منذ بدء المواجهات وثلاجات صنعاء التي باتت عاجزة عن استقبال مزيد من الجثث والجرحى".

كما دعا "القبائل في مناطق سيطرة الحوثيين إلى منع إلحاق أبنائهم ضمن مواكب الموت الحوثية ورفض السماح باستغلالهم لقتال إخوتهم اليمنيين خدمة للمشروع الإيراني".

وفي وقت سابق الجمعة، جددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في مأرب. وحثت اللجنة في بيان جميع أطراف النزاع على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وممتلكاتهم وجميع البنى التحتية المدنية الأساسية.

من مأرب (أرشيفية من رويترز)

كارثة إنسانية

يذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس كان شدد خلال إحاطته الخميس في مجلس الأمن على ضرورة وقف الهجوم الحوثي على مأرب التي تأوي آلاف النازحين بشكل فوري، لافتاً إلى أن هذا الهجوم يهدد السلام ويشكل خطراً على النازحين.

بدورها، حذرت الأمم المتحدة قبل أيام من تعريض ملايين المدنيين للخطر جراء تصعيد ميليشيات الحوثي، وتداعياته المحتملة على الأوضاع الإنسانية. وأكد منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، الثلاثاء الماضي، أن الهجوم الحوثي "يضع ما يصل إلى مليوني مدني في خطر، وقد يتسبب في نزوح مئات الآلاف، الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب إنسانية لا يمكن تصورها".

من مأرب يوم 16 فبراير 2021 (رويترز)

يشار إلى أن الحوثيين كانوا شنوا حملتهم للسيطرة على مأرب الواقعة على بعد نحو 120 كلم شرق العاصمة صنعاء قبل نحو عام وكثفوا هجماتهم في الأيام الماضية، فيما حذرت الحكومة اليمنية من كارثة إنسانية.