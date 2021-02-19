شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل ينعى نبيل لوقا بباوى عضو مجلس الشورى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، وفاة اللواء نبيل لوقا بباوى عضو مجلس الشورى السابق، والذى أعلنت أسرته رحيله صباح اليوم بعد رحلة عطاء طويلة.

وتقدم مطر بالتعازى إلى الشاب فادى ماهر عضو أمانة شباب حزب ارادة جيل، حيث يعتبر الفقيد ابن عم والدته.

‎وأقيمت الجنازة فى كنيسة مارمرقص كليوباترا عصر اليوم، والعزاء يقام اليوم مساء بكنيسة سانت تيريز فى مصر الجديدة.

والراحل من مواليد محافظة قنا، ويعتبر من أكثر من حصلوا على درجات علمية، فقد حصل على ست درجات دكتوراه فى القانون الجنائى والشريعة الإسلامية والشريعة المسيحية والاقتصاد وعلوم الشرطة، ويعتبر أول قبطى يحصل على دكتوراة في الشريعة الإسلامية وهو من مواليد محافظة قنا.