التوزيع الجغرافي للإصابات الـ448 بكورونا.. جهتا الدار البيضاء والشرق في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ448 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 194 حالة جديدة، منها 155 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الشرق، 66 حالة، منها 24 حالة بوجدة.

بجهة الشمال سجلت 64 حالة، منها 27 حالة بطنجة.

وسجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة -” حالة، منها 30 بسلا.

وسجلت 19 حالة بجهة مراكش آسفي، منها 10 بمراكش.

وبجهة سوس ماسة 16 حالة، وبجهة درعة تافلالت سجلت 6 حالات، وخمس حالات بجهة فاس مكناس، ثم 4 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبجهة العيون الساقية الحمراء سجلت 3 حالات، ووحالتين بجهة كلميم واد نون.

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