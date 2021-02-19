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حصيلة حملة التلقيح ضد فيروس “كورونا”.. أزيد من مليونين و357 ألف مستفيد

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، في نشرة اليومية، إنه تم تلقيح مليونان و357 ألفا و283 شخصا ضد كوفيد-19 بالمغرب إلى حدود السادسة من مساء اليوم الجمعة.

حملة التلقيح انطلقت قبل ثلاثة أسابيع، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية والمسنين،  على أن يتم تعميمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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