المحكمة العليا في لبنان تستبعد رسميا قاضي التحقيق عن النظر بدعوى انفجار مرفأ بيروت

جدة - عبدالحي حسين - قررت محكمة التمييز الجزائية في لبنان اليوم الجمعة ،استبعاد قاضي التحقيق الذي ينظر في دعوى الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت السنة الماضية رسميا عن التحقيق.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام ، بأن المحقق العدلي القاضي فادي صوان تم إبلاغه رسميا اليوم ،بقرار محكمة التمييز الجزائية بكف يده عن النظر بدعوى إنفجار المرفأ.

وجاء قرار المحكمة العليا في البلاد، بإقالة قاضي التحقيق، بعد طعون قانونية من قبل مسؤولين كبار، اتهمهم القاضي بالإهمال الذي أدى إلى الانفجار، والذي يعتبر أحد أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ.

ودعت المحكمة إلى تكليف قاضي جديد لتولي التحقيق في ملف الانفجار ، بعد ستة أشهر تقريبا من بدئه.

وأثارت هذه الخطوة احتجاج أسر ضحايا انفجار 4 غشت الماضي، التي اعتبرت أن “القرار سياسي”. وأسفر انفجار مرفأ بيروت المروع عن مقتل أزيد من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح وألحاق اضرار مادية جسيمة بأحياء العاصمة.

ووفق تقديرات رسمية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.