شكرا لقرائتكم خبر عن 4024 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4024 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 661477 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13232, فيما تم تسجيل 1802 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 614529 حالة,

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 33716 ,منهم 324 يرقدون في غرف العناية المركزة.