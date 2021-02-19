شكرا لقرائتكم خبر عن "جوتيريش" يدعو إلى خطة تطعيم تحت رعاية مجموعة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة، إلى إطلاق خطة تطعيم عالمية تحت رعاية مجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة للمساعدة في التصدي لجائحة فيروس المستجد (كوفيد19-).

وقال جوتيريش في مؤتمر ميونيخ الدولي السنوي للأمن، إن هناك حاجة إلى تشكيل فريق عمل طارئ لوضع استراتيجية إلى جانب الإشراف على تقاسم الجرعات الزائدة بين الدول، الأمر الذي يمكن أن يساعد البلدان الفقيرة في مواجهة الأزمة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر ميونخ للأمن الذي يعقد هذا العام عبر الإنترنت، إن الدول وكذا " الشركات التي لديها خبرة علمية ولوجستيات " يجب أن تشكل جزءا من الخطة العالمية.