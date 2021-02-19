مزارعون وأصحاب مصانع أغذية يناشدون بتسهيل دخول بضائعهم من بعض السيطرات

بغداد - ياسين صفوان - ناشد مزارعون وأصحاب مصانع أغذية، الجمعة، بتسهيل دخول بضائعهم من بعض السيطرات في العاصمة بغداد.



وقال هؤلاء في أحاديث للسومرية نيوز، إن "بضائعنا تواجه صعوبات في بعض السيطرات في بغداد خلال الحظر الشامل الامر الذي ينعكس سلباً على الجميع".

ودعا هؤلاء القيادات الامنية "الى تسهيل دخول هذه البضائع خدمة للمواطنين وتوفير ما يحتاجونه خلال الحظر".

وبدأ العراق بتطبيق حظر التجوال مساء أمس الخميس ولمدة اسبوعين على خلفية تزايد حالات الاصابة بكورونا وظهور اصابات بالسلالة المتحورة في عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد.