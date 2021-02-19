انت الان تتابع خبر اقتربت من ألف حالة.. صحة الكرخ توزع إصاباتها الجديدة والان مع التفاصيل





عدد الاصابات 989 منها 200 اصابة من المشتبه بهم و 789 من التحري موزعة كالآتي: بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير عام الدائرة الدكتور جاسب الحجامي، في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم.عدد الاصابات 989 منها 200 اصابة من المشتبه بهم و 789 من التحري موزعة كالآتي: ابو دشير ---------------38

ابو غريب ---------------39

الاسكان--------------—-11

الاعلام ------------------32

البياع-------------------44

التاجي-----------------21

التراث ------------------12

الحارثية -----------------10

الحرية------------------29

الخطيب ----------------11

الدورة-------------------58

الدولعي------------------14

الرحمانية-----------------12

السيدية-------------------36

الشالجية ------------------8

الشرطة الخامسة--------------8

الشرطة الرابعة----------------10

الشعلة------------------42

الصالحية------------------7

الطارمية------------------11

العامرية -----------------35

العطيفية-----------------11

العلاوي------------------5

الغزالية-----------------34

القادسية -----------------17

الكاظمية ----------------48

اللطيفية------------------7

المحمودية---------------36

المعالف------------------12

المنصور-----------------23

المواصلات---------------15

المكاسب ————————11

الوشاش------------------9

اليرموك -----------------36

اليوسفية------------------8

جكوك-------------------13

حي الجامعة--------------24

حي الجهاد---------------56

حي الخضراء--------------19

حي العامل---------------47

حي العدل ----------------15

حي الفرات----------------7

سبع البور -----------------5

سويب--------------------10

شارع حيفا----------------5

كرادة مريم-----------------6

ناحية الرشيد----------------5

سكنة جانب الرصافة---------16

محافظة كربلاء--------------2 الدولعي------------------14الرحمانية-----------------12السيدية-------------------36الشالجية ------------------8الشرطة الخامسة--------------8الشرطة الرابعة----------------10الشعلة------------------42الصالحية------------------7الطارمية------------------11العامرية -----------------35العطيفية-----------------11العلاوي------------------5الغزالية-----------------34القادسية -----------------17الكاظمية ----------------48اللطيفية------------------7المحمودية---------------36المعالف------------------12المنصور-----------------23المواصلات---------------15المكاسب ————————11الوشاش------------------9اليرموك -----------------36اليوسفية------------------8جكوك-------------------13حي الجامعة--------------24حي الجهاد---------------56حي الخضراء--------------19حي العامل---------------47حي العدل ----------------15حي الفرات----------------7سبع البور -----------------5سويب--------------------10شارع حيفا----------------5كرادة مريم-----------------6ناحية الرشيد----------------5سكنة جانب الرصافة---------16محافظة كربلاء--------------2 الشفاء: 355

الوفيات: لا توجد