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اقتربت من ألف حالة.. صحة الكرخ توزع إصاباتها الجديدة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير عام الدائرة الدكتور جاسب الحجامي، في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم.

عدد الاصابات 989 منها 200 اصابة من المشتبه بهم و 789 من التحري موزعة كالآتي:

ابو دشير ---------------38
ابو غريب ---------------39
الاسكان--------------—-11
الاعلام ------------------32
البياع-------------------44
التاجي-----------------21
التراث ------------------12
الحارثية -----------------10
الحرية------------------29
الخطيب ----------------11
الدورة-------------------58

الدولعي------------------14
الرحمانية-----------------12
السيدية-------------------36
الشالجية ------------------8
الشرطة الخامسة--------------8
الشرطة الرابعة----------------10
الشعلة------------------42
الصالحية------------------7
الطارمية------------------11
العامرية -----------------35
العطيفية-----------------11
العلاوي------------------5
الغزالية-----------------34
القادسية -----------------17
الكاظمية ----------------48
اللطيفية------------------7
المحمودية---------------36
المعالف------------------12
المنصور-----------------23
المواصلات---------------15
المكاسب ————————11
الوشاش------------------9
اليرموك -----------------36
اليوسفية------------------8
جكوك-------------------13
حي الجامعة--------------24
حي الجهاد---------------56
حي الخضراء--------------19
حي العامل---------------47
حي العدل ----------------15
حي الفرات----------------7
سبع البور -----------------5
سويب--------------------10
شارع حيفا----------------5
كرادة مريم-----------------6
ناحية الرشيد----------------5
سكنة جانب الرصافة---------16
محافظة كربلاء--------------2

الشفاء: 355
الوفيات: لا توجد

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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