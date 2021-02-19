تكساس تتجمد.. وتيد كروز إلى المكسيك بمساعدة أمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بينما تعامل المستجيبون الأوائل مع أزمة الكهرباء والماء بتكساس، طلب مكتب السيناتور الجمهوري تيد كروز من شرطة هيوستن حراسة أمنية بالمطار.

وذكر موقع "إنسايدر" الأمريكي إن ذلك جاء قبل رحلة لعائلته إلى كانكون في المكسيك، بحسب ما أكدته شرطة هيوستن، ظهر الخميس.

وقال آرت أسيفيدو، رئيس شرطة هيوستن بولاية تكساس، خلال بيان، إن "إدارة شرطة هيوستن يمكنها تأكيد أن أحد أفراد موظفي السيناتور كروز تواصل مع قواتها بمطار هيوستن الدولي، ظهر الأربعاء الموافق 17 فبراير/شباط، وطلب مساعدة لدى وصول السيناتور المطار."

وأوضح أنه لدى وصول السيناتور كرووز المطار، تابع ضباط شرطة هيوستن تحركاته عبر صالة المطار.

وقال كروز إن الرحلة السريعة كانت مجرد رحلة ليليلة لمرافقة أطفاله، الذين أرادوا الخروج في عطلة مع الأصدقاء.

وأضاف كروز عند وصوله هيوستن: "سيقول الناس ما سيقولونه. أنا أب، وكنت أحاول أن أكون أب جيد، والاهتمام بأطفالي. أنا سيناتور أيضًا وأبذل قصارى جهدي لولاية تكساس كل يوم، وسأواصل فعل ذلك."

وطبقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال كروز إن السفر إلى كانكون، بينما تسببت كارثة الشتاء بولايته في حرمان الملايين من الكهرباء أو المياه، "كان خطأ" وأن "بعد التفكير لم أكن لأفعل ذلك."

تحدث كروز مع الصحفيين بعد عودته إلى منزله في هيوستن، مساء الخميس، من الرحلة التي قوبلت بانتقادات شديدة عبر الشبكات الاجتماعية.

وقال السيناتور الجمهوري من تكساس إنه قد راودته أفكار أخرى بعدما جلس على مقعد الطائرة؛ "لأنه من ناحية جميعنا آباء لدينا مسؤولية تجاه الاهتمام بأطفالنا، والاهتمام بعائلتنا. هذا شيء يفعله سكان تكساس في شتى أنحاء الولاية".

وأضاف: "لكن أيضًا لدي مسؤولية آخذها بمنتى الجد لولاية تكساس، وبصراحة، المغادرة بينما يعاني الكثير من سكان تكساس لم يبدو صحيحًا، ولذلك غيرت رحلة العودة، وعدت على أول رحلة متاحة تمكنت من حجزها."

ومع سماع المتظاهرين خارج منزله، قال كروز إنه يتفهم الغضب الذي يشعر به كثير من سكان تكساس حيال قراره.

وحرمت موجة الصقيع التي تضرب جنوب الولايات المتحدة المنازل من الكهرباء. وفي تكساس لا يزال 2.3 مليون شخص متأثرين بهذه الأعطال منذ الأربعاء.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ وقرر إرسال مساعدات اتحادية لولاية تكساس حيث تراوحت الحرارة بين درجتين تحت الصفر و22 درجة تحت الصفر.