مطالبات شعبية بميثاق وطني ينظم انتخابات ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت حركة شعبية جديدة في ليبيا، الأطراف السياسية، بتوقيع "ميثاق وطني" ينظم ويحصن الانتخابات المقررة نهاية 2021.

وفي بيان، أكد الحراك الذي يحمل اسم "حراك من أجل انتخابات 24 ديسمبر" على "توقيع ميثاق وطني لكل الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا"، من أجل "الزام الجميع بموعد 24 ديسمبر/آب 2021 لإجراء الانتخابات العامة والقبول بنتائجها".



وأكد الحراك "على ضرورة دعوة مجلس النواب الليبي للالتئام والتوحيد ومنح الثقة للسلطة الجديدة لإنهاء كل الأجسام التنفيذية الأخرى في ليبيا دون قيد أو شرط".

وحث الحراك أعضاء مجلس النواب على "أن لا يكونوا حجر عثرة أمام الليبيين في الوحدة الوطنية والعودة للمسار الديمقراطي".

كما دعا الحراك المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لإلغاء كافة السجلات السابقة للانتخابات وفتح منظومة جديدة تعتمد على التسجيل الآلي والبطاقة الاسمية.



وأشار الحراك في بيانه إلى أنه ملك لكل الليبيين وأنه ماضي في ترتيب صفوفه لاجراء الانتخابات في موعدها، وعودة الشرعية للشعب الليبي صاحب السيادة.

و"حراك من أجل انتخابات 24 ديسمبر" هو حراك شعبي يتبناه تيار الإصلاح الوطني المنتشر في كافة أنحاء الدولة الليبية، ويلتزم بالخطاب الوطني رافضا التطرف أو الجهوية أو القبلية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن قائمة "محمد المنفي" فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة "عقيلة صالح".

ومن المقرر أن تقود السلطة الجديدة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة أواخر هذا العام وبالتحديد في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.