ليبيا تحل لعز عصابة "مثيري الفوضى"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الحكومة المؤقتة الليبية، لغز خمسة جرائم ارتكبها تشكيل عصابي في مدينة بنغازي شرقي البلاد، بهدف خلق حالة من الفوضى.

وقالت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن وحدة البحوث والدراسات الأمنية بمديرية أمن بنغازي، ربطت عددًا من الجرائم المتتالية التي وقعت مؤخرا، وعبث مرتكبوها بالشبكة الكهربائية في المدينة، لاثارة الفوضى.



وأوضحت الوزارة أن واقعة مقتل شخص داخل سيارته إثر انفجار قنبلة يدوية كان ينوي الإلقاء بها على إحدى محطات الكهرباء، كشفت تكرار أعمال اجرامية بشكل ممنهج لاشعال الفوضى، مضيفة أن تشكيل عصابي يقف خلف هذه الجرائم.

الوزارة أشارت أيضا إلى واقعة أخرى تمثلت في إلقاء قنبلة يدوية في 5 فبراير/شباط الجاري على إحدى محطات الكهرباء في منطقة الصابري في بنغازي، مؤكدة أنها تحاول تتبع الشخص الذي ألقى القنبلة اليدوية والذي كان يستقل مركبة آلية.

وفيما تتكشف الأحداث، أكدت وزارة الداخلية، وقوع حريق مفتعل في 11 فبراير/شباط الجاري في محطة للكهرباء والأشجار المحيطة بها، عند جسر مصنع الفرش بالمدينة، مشيرة إلى أن اليوم التالي للواقعة شهد حادثًا آخر تمثل في إضرام النار بمحطة الكهرباء بالقرب من بريد السلماني.

وأوضحت الوزارة أن آخر سلسلة الجرائم التي ارتكبها التشكيل العصابي بغرض بث الفوضى في بنغازي، كانت بتاريخ 14 فبراير/شباط الجاري، حيث سجلت السلطات إصابة شخص جراء انفجار قنبلة يدوية بالقرب من محطة الكهرباء بمنطقة قنفودة.

وتابعت الوزارة "تستمر التحقيقات حيال هذه الوقائع المتكررة وشبه المتطابقة والتي تشكل مساسًا مباشراً بالأمن القومي وتهدف إلى إثارة الفوضى بالمدينة"، مضيفة أنها "تتوسع في التحقيقات مع المضبوطين، وتكثف تحرياتها على الأشخاص المطلوبين، لكشف تبعيتهم وغرضهم من هذه الأعمال التخريبية".