أرخص 5 هواتف ذكية في مصر.. الإمكانيات خيالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسعى الجميع لاقتناء أفضل الهواتف الذكية التي تمتلك قدرات وإمكانيات عالية، وفي نفس الوقت تكون رخيصة الثمن.

ويتفق الجميع على نقطة واحدة عند شراء الهاتف، وهي السعر فالجميع يريد أن يدفع أقل، بجانب الحصول على أعلى درجة كفاءة في هاتفنا الذكي.

لكن الميزانية المنخفضة لا تعني حصولك على منتج رخيص وسيء.. هناك مجموعة من المنتجات ذات كفاءة أداء عالية بأقل تكلفة مُمكنة.

وهناك العديد من مميزات الهواتف الذكية التي يجب أخذها بعين الاعتبار كنظام التشغيل، حجم ودقة الشاشة، الذاكرة ومساحة التخزين، وكفاءة البطاريّة.

ويقدم موقع (askmjareb.com) قائمة أفضل 5 هواتف ذكية في مصر بأقل تكلفة، بعد استطلاع آراء خبرائه، وزواره.

نجم هواوي.. Y9 2019

يتميز هاتف Huawei Y9 2019 بشاشة عرض 6.5 بوصة فائقة الدقة وعمر بطّارية يدوم طويلًا، يجعله في قمة هذه الفئة، مع لمسة نهائية قيمة.

ويتميز الهاتف بسعرٍ في متناول اليد يبدأ من 2800 جنيه مصري، مع سعة تخزين قابلة للزيادة حتى 400 GB، وكاميرا جيدة.





أداء عالي الدقة.. Huawei P Smart

يحتوي هاتف هواوي P Smart على كل المميزات في الهواتف التي يبحث عنها ذوي الميزانية المحدودة.

ويأتي الهاتف بسعة التخزين تتراوح بين 32/64 جيجابايت، وشاشة عرض رائعة مع شق صغير بالكاد يمكن ملاحظته مع نظام تشغيل أندرويد 9، وسعر يبدأ من 5600 جنيه مصري.







ورغم أن الكاميرا ليست الميزة الأفضل في الهاتف لكن يتم تحسينها من خلال برمجياتها بشكل كبير.

أقل تكلفة.. Honor 10 Lite

يأتي هاتف Honor 10 Lite بسعة تخزين 64 جيجابايت، وشاشة عرض مشرقة وساحرة بقياس 6.2 بوصة مع شق صغير. كما أن الكاميرا بجودة عالية, ومن الممكن تحسين اتصال البلوتوث، وسعره يبدأ من 3200 جنيه مصري.



أفضل سيلفي.. Xiaomi Redmi S2

يعد هاتف Xiaomi Redmi S2 الخيار الأمثل لمحبي التقاط صور السيلفي مع كاميرا أمامية مثالية ووصلة تخزين MicroSD، كما أن تصميمه جذاب مع مقباس سمّاعة الرأس الكلاسيكي، وسعره يبدأ من 2500 جنيه مصري.







أداء سلس.. Xiaomi Mi A2 Lite

يتميز هاتف Xiaomi Mi A2 Lite بتصميم قوي، ومتين، وكاميرا بجودة عالية ومعالج سريع، وبطارية تدوم ليومين، وسعر منخفض يبدأ من 2600 جنيه مصري.





