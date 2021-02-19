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أمين عام حلف الأطلسي: لصعود الصين "عواقب" على الأمن عبر الأطلسي

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة من أنه على الحلفاء الغربيين وشركائهم إقامة علاقات أقوى في مواجهة "عواقب" صعود الصين على الأمن عبر الأطلسي.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد عبر الإنرتنت إن "صعود الصين يعد مسألة مصيرية بالنسبة للمجتمع الأطلسي مع عواقب محتملة على أمننا وازدهارنا وأسلوب حياتنا... لذلك، ينبغي على حلف شمال الأطلسي تعميق العلاقات مع شركائنا المقرّبين، مثل أستراليا واليابان، وإقامة علاقات أخرى حول العالم".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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