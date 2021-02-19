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قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في الجامعات الحكومية

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

- الدكتور جمال عبدالسميع الشاذلي، نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب.

- الدكتور طارق سمير محمد أمين، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة القاهرة.

- الدكتور جمال عبدالحي عمران، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة دمنهور.

- الدكتور إيناس محمد إبراهيم حسن، عميدًا لكلية التربية جامعة دمنهور".

- الدكتور مصطفى أحمد حمزة، عميدًا لكلية التربية والطفولة المبكرة جامعة دمنهور".

- الدكتور عرفة صبري جمعة حسن، عميدًا لكلية العلوم جامعة الفيوم.

- الدكتور أحمد فتحي عبدالمحسن عبدالحميد، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة الفيوم".

- الدكتور أحمد عبدالرحمن سيد إبراهيم، عميدًا لكلية التجارة جامعة بورسعيد".

- الدكتور علي عبدالرحمن سيد غويل، عميدًا لكلية الطب جامعة الوادي "قنا".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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