خيانة استمرت عامًا.. سيدة تستعين بعشيقها وشقيقه لقتل زوجها أثناء نومه بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

على مدار عام، ارتمت ربة منزل في أحضان عشيقها. ضربت زوجها في "مقتل" سلبت منه أعز ما يملك "الشرف". منحت جُل حبها واهتمامها للعشيق تاركة والد طفلها الوحيد يدور في ساقية البحث عن لقمة العيش حتى دفعها تفكيرها الشيطاني للمضي قدما في التخلص منه إلا أن القدر كان له كلمة أخرى قلبت الموازين 180 درجة.

داخل أحد أحياء مدينة السادس من أكتوبر، استقرت ربة منزل وزوجها السائق البسيط. يغادر الثلاثيني عش الزوجية كل صباح للانتظام في عمله ويعود مع غروب الشمس؛ ليغدق ما جمعه على زوجته وطفلهما الصغير.

ظن الرجل أن الحياة منحته مفتاح السعادة بمنزل يسوده الود والحب، لا سيما وجود رابط قوي بينه وبين زوجته "طفلهما" لكن يد الغدر كانت تخطط بدقة لكتابة الفصل الأخير من حياته بمشاركة أقرب الناس إليه.

منذ أيام تلقى مأمور قسم ثان أكتوبر إشارة من مستشفى الشيخ زايد بوصول سائق في الثلاثينات من العمر مصابًا بكسر في الجمجمة إثر الاعتداء عليه بآلة حادة.

أخطر المأمور العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، الذي وجه بسرعة الانتقال إلى محل إقامة المصاب بينما ذهب فريق آخر للمستشفى للاطلاع على التقرير الطبي وسؤال الطبيب المعالج عن إمكانية استجواب السائق.

فريق بحث شكله العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر، تركزت جهوده على استجواب الزوجة وسماع أقوال الجيران ومراجعة كاميرات المراقبة؛ لرصد حركة الدخول والخروج بالعقار محل الواقعة، وفحص علاقة الزوجين.

تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، كشفت عن مفاجأة. تبين أن زوجة المصاب وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع سائق يقيم بنفس المنطقة وشقيقه.

وكشفت التحريات أن العشيق كان يتردد على مسكن الزوجة في غياب زوجها، وكانت تطلب من صغيرها النزول للعب بالشارع لتهيئة الأجواء؛ لاستقبال عشيقها، واستمرت علاقتهما الآثمة عامًا تخللتها لقاءات محرمة في حضرة الشيطان.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبط المتهمين الثلاثة. أقرت الزوجة باتفاقها مع السائق "عشيقها" على التخلص من زوجها، وخططا لقتله أثناء نومه.

اعتدى العشيقان والمتهم الثالث على الزوج بعتلة حديدية وتركاه ينزف ظنًا أن وفاته لن تستغرق سوى دقائق. تركوا مسرح الجريمة لإبعاد أصابع الاتهام عنهم، إلا أن رجال المباحث كشفوا المستور فضلا عن استقرار حالة الزوج بالمستشفى.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبدالتواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.