أمطار ورياح.. تعرف على الظواهر الجوية من السبت للخميس 25 فبراير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من السبت الموافق 20 فبراير 2021، إلى الخميس الموافق 25 فبراير 2021.

وينشر "الخليج 365" خرائط الأمطار والظواهر الجوية خلال هذه الأيام كالتالي..

السبت

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة 30% تقريبًا، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

الأحد

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 30% تقريبًا.

وتوقعت الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى، يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، كما يصاحب ذلك نشاط للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء.

الاثنين

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 60% تقريبًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة 40% تقريبًا، نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

الثلاثاء

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة 50% تقريبا، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء على فترات متقطعة 70% تقريبًا، مع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأربعاء

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 40% تقريبًا، ونشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

الخميس

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 40% تقريبًا، علاوة على نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

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