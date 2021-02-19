أيرلندا تدرس مواصلة الإغلاق لمواجهة «كورونا»

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بعد نحو الشهرين من فرض حالة إغلاق ثالثة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، قال رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن إن البلاد «تدرس مواصلة فرض قيود صارمة» حتى نهاية أبريل، على الرغم من تراجع أعداد الإصابات بالفعل منذ حدوث ذروة في يناير.

جاء تحذير مارتن في مقابلة أجراها في وقت متأخر من أمس الخميس مع صحيفة ميرور الأيرلندية، حيث قال إن «الأمر يستحق» تمديد الإغلاق العام.

ويمنع الإغلاق المواطنين من التنقل لأكثر من 5 كيلومترات من منازلهم ما لم تكن هناك أسباب «ضرورية». واضطر الكثير من الأعمال للإغلاق، مع تسجيل البطالة نحو 27 بالمئة، في رقم قياسي، خلال يناير.

وحذر مارتن من أن من المحتمل أن تظل المطاعم ومحال تصفيف الشعر مغلقة لفترة أطول بعد أي تخفيف للقيود أواخر أبريل، حيث قال إن أيرلندا معرضة لانتشار «سلالة بريطانية متحورة» يعتبرها «ذات قدرة عالية على العدوى».

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي إن اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 تعني «ضوءاً في نهاية النفق».



