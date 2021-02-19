بعد الحكم عليه بسنتين.. الناشط جواد امغار يحاكم من جديد في أولى جلسات الاستئناف

جدة - عبدالحي حسين - عقب صدور حكم ضده بسنتين حبسا نافذا في المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة، قرر الناشط جواد أمغار استئناف الحكم، وستنطلق، يوم غد السبت أولى جلسات محاكمته استئنافيا.

وتوبع جواد بتهم عديدة من بينها، “التحريض على العصيان، وإهانة رجال القوة العمومية وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، بالإضافة إلى التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة..”.

يذكر أن السلطات ببلدة تماسينت التابعة لإقليم الحسيمة، كانت قد اعتقلت الناشط جواد أمغار يوم 13 يناير الماضي، على خلفية نشاطه الاحتجاجي ضمن لجنة “الحراك الشعبي بتماسينت”.

وأثار اعتقال جواد أمغار جدلا حقوقيا في مدينة الحسيمة، حيث أعاد إلى الأذهان شبح الاعتقالات في صفوف ناشطي “الحراك”، ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرعا الحسيمة وامزورن، إلى “إطلاق سراح امغار وباقي معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى معتقلي الرأي بالبلاد”.

