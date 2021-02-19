شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بوصول عاصفة الصحراء الكبرى إلى أوروبا قريبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة كوبرنيكوس الأوروبية لمراقبة الغلاف الجوي اليوم الجمعة إنه من المتوقع أن تضرب أوروبا كميات كبيرة من غبار الصحراء الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت الهيئة أن أعمدة كبيرة من الغبار في طريقها إلى جنوب ووسط أوروبا.

وقال مارك بارينجتون، كبير العلماء في خدمة كوبرنيكوس، إن التراب من المحتمل أن "يصل من جنوبي أوروبا حتى الدول الاسكندنافية ويؤثر بشكل كبير على جودة الهواء في إسبانيا وفرنسا وربما المملكة المتحدة ودول البنلوكس".

وأوضحت خدمة كوبرنيكوس أنه: "رغم أن درجة وضوح الرؤية في الغبار غير مؤكدة، فإن الحدث سيكون له آثار على جودة الهواء المحلي".

وأضافت الهيئة ، الممولة من الاتحاد الأوروبي، إن أحداثا مماثلة تم رصدها في الماضي أثرت بشكل كبير على جودة الهواء في المناطق المتضررة.

وأضاف بارينجتون: "يمكن أن يكون للتركيزات العالية من الغبار آثار صحية على الجهاز التنفسي لجميع الأشخاص في المناطق المتضررة وأن تزيد من تلوث الهواء بالجسيمات من المصادر المحلية".