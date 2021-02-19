شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميًا: الإصابات 110.4 مليون والوفيات 2.44 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 110 ملايين و416 ألفا و 763 حالة، حتى الساعة 54:13 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا مليونين و 443 ألفا و847 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.