أوساكا على موعد مع تاريخ جديد في التنس

«الناس لا يتذكرون الوصيف». هذه كانت كلمات اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثالثة عالمياً قبل مباراتها المرتقبة في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أمام الأمريكية جنيفر برايدي، السبت، في مواجهة تحمل ذكريات من لقائهما الأخير في نيويورك.

تبحث أوساكا عن لقبها الرابع في البطولات الكبرى بعد فلاشينغ ميدوز 2018 و2020 وأستراليا 2019، في حين تشارك برايدي المصنفة 24 عالمياً للمرة الأولى في نهائي بطولة كبرى.

سبق أن التقت اللاعبتان في نصف نهائي فلاشينغ ميدوز في نيويورك العام الماضي في إحدى أجمل مباريات الموسم انتهت لصالح اليابانية 7-6 (7-1)، 3-6 و6-3 في طريقها إلى اللقب.

ووصفت أوساكا في وقت سابق من بطولة أستراليا تلك المباراة في نيويورك أمام برايدي بأنها «واحدة من أفضل مباراتين في مسيرتي»، ما ينذر بمواجهة مرتقبة بين اللاعبتين.

وقالت اليابانية (23 عاماً): «بعد أن لعبت ضدها في نيويورك، كنت أدرك أنها ستبلي حسناً».

أما بالنسبة لبرايدي، فشكلت تلك المواجهة منعطفاً في مسيرتها؛ إذ كانت حينها تحتل المركز الـ41 في التصنيف العالمي، ووصلت إلى البطولة بعد لقب أول ضمن منافسات رابطة المحترفات في «توب شيلف اوبن» في ليكزينغتون، قبل أن تبلغ نصف نهائي إحدى بطولات الجراند سلام للمرة الأولى.

ورغم الخسارة، إلا أن ابنة الـ25 عاماً غادرت نيويورك بإيمان وطموح أكبر.

وقالت الأمريكية: «لديّ الثقة من تلك المباراة التي خضتها أمام ناومي في نصف النهائي. أعتقد أن هذه المواجهة ربما غيّـرت حياتي ونظرتي إلى الطريقة التي يجب أن أخوض بها بطولات الجراند سلام».

وتابعت، «عندما أدخل أرض الملعب، لن تتفوق عليّ. لن تلعب التنس بطريقة مدهشة قد تمنعني من فرض أسلوبي. عندما أدخل أرض الملعب، أدخل بعقلية أنني لست أقل منها. لدي فرصة للفوز».

وأقصت أوساكا المخضرمة سيرينا وليامس في نصف النهائي بفوزها 6-3 و6-4، لتنهي محاولة أخرى للأمريكية في مسعاها لمعادلة الرقم القياسي في عدد البطولات الكبرى لدى السيدات (24)، المسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت.

وتسعى اليابانية لتصبح أول لاعبة منذ اليوغوسلافية الأصل مونيكا سيليس (1990-1991) تفوز بأول أربع مباريات نهائية في بطولات الجراند سلام شاركت بها.

وقالت أوساكا التي لم تخسر أي مباراة بعد تجاوزها الدور الرابع في البطولات الكبرى: «لدي هذه العقلية أن الناس لا يتذكرون الوصيف. أعتقد أنني أقاتل بقوة أكبر في المباريات النهائية».

ولكن للمرة الأولى في مسيرتها، ستدخل أوساكا نهائي الجراند سلام كلاعبة أكثر خبرة؛ إذ حققت ألقابها الثلاثة الأولى أمام وليامس، التشيكية بترا كفيتوفا والبيلاروسية فيكتوريا ازارنكا.

ورأت اليابانية التي تدخل المواجهة بعد سلسلة من 20 انتصاراً متتالياً تمتد منذ العام الماضي، «أشعر وكأن الخبرة مهمة؛ لأنه يمكنك التفكير بالأشياء التي تعتقد أنك لم تؤدِّها بشكل جيد في الماضي».

وستكون هذه المواجهة الرابعة التي تجمع أوساكا وبرايدي، لكن الأولى خارج الأراضي الأمريكية؛ حيث تتفوق اليابانية بمواجهتين لواحدة، إذ فازت الأمريكية باللقاء الأول في دورة «نيو برونفيلز» 2014 في فئة الناشئات، قبل أن تفوز أوساكا في دورة تشارلستون 2018 وفلاشينغ ميدوز 2020 ضمن منافسات رابطة المحترفات.

وتعتقد أوساكا أنها باتت أشرس في أدائها منذ آخر مواجهة جمعتهما، ما سيكون مهماً أمام الأمريكية التي تتمتع بإرسالات قوية.

وقالت: «ألعب بطريقة مختلفة قليلاً الآن. أعتقد أني أصبحت أرد الإرسالات بطريقة أفضل. لا يمكنني أن أبني كل شيء على تلك المباراة ولكن بالتأكيد يمكن الرجوع إليها».

شيء مميز

وتخوض برايدي النهائي الأول لها في الجراند سلام، بعد أن خضعت عند وصولها إلى أستراليا لحجر صحي لمدة 14 يوماً، حيث لم تتمكن من الخروج من غرفتها للتدرب، في حين حصل لاعبون ولاعبات آخرون على فرصة الخروج لبضع ساعات من أجل التمارين.

لم تواجه في طريقها إلى النهائي أي لاعبة أعلى منها في التصنيف، بعد خروج كل من مواطنتها صوفيا كينين حاملة اللقب والرابعة عالمياً، والأسترالية آشلي بارتي الأولى عالمياً، اللتين أوقعتهما القرعة في مسارها.

ولم تخسر برايدي أي مجموعة منذ انطلاق البطولة حتى الدور نصف النهائي الذي تخطته بصعوبة أمام التشيكية كارولينا موتشوفا 6-4، 3-6 و6-4.

وتدرك الأمريكية، الفائزة بلقب واحد في مسيرتها الاحترافية، المواجهة التي تنتظرها أمام لاعبة لطالما اعتقدت أنها ستصبح نجمة يوماً ما.

وقالت: «كبرنا ونحن نلعب في دورات محلية للناشئات في فلوريدا. أتذكر عندما كنت ألعب ضدها وأقول يا للروعة، ترد الكرات بقوة. ستكون لاعبة جيدة. لديها شيء مميز».

وباتت برايدي التي لم تحب التنس عندما كانت مراهقة قبل أن يتغير ذلك مع دخولها الكلية، أكثر إيماناً بنفسها منذ نجاحها في نيويورك الموسم الفائت، لكنها أكدت أن بلوغ نهائي الجراند سلام سيكون تجربة جديدة.

وقالت: «لا أعرف ما الذي سأشعر به السبت. ستكون هنالك لحظات ونقاط وأشواط أفكر خلالها يا للروعة، قد يكون هذا لقبي الأول في الجراند سلام».

وحاولت تخفيف الضغط عن نفسها قائلة: «ألعب ضد ناومي؛ لذا على الورق ليس لديّ شيء أخسره. لقد فازت ببطولات جراند سلام، تصنيفها أعلى مني، وفازت عليّ في آخر مواجهة جمعتنا».