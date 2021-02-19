شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتصدر منافسات سباق نزوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية أبطال وبطلات سباق نزوى بالشارقة، التاسع في سلسلة منافسات دوري الدراجات المحلي، والذي جرى الجمعة للأندية رجال وتحت 23 سنة، لمسافة 90 كم، وللإناث أندية ومواطنات ومقيمات لمسافة 60 كم.

شهد المنافسات أيضاً ياسر الدوخي الأمين العام، ونايف جكة رئيس لجنة الحكام، وخلود الظاهري رئيس اللجنة النسائية والتسويق.

وتصدر النصر، بعدما فاز محمد المنصوري بصدارة سباق الرجال، تلاه زميله أحمد المنصوري، فيما حل دراج نادي أبوظبي طلال البلوشي ثالثاً.

وفي فئة تحت 23 سنة، فاز دراج النصر أسامة صباهي بالمركز الأول تلاه دراج شباب الأهلي حمد الجسمي ثانياً، وسعيد حبش من النصر أيضاً ثالثاً.

وعلى صعيد نتائج الإناث حلت دراجة النصر صفية الصايغ في صدارة منافسات الأندية، تلتها ليديا ادلين من نادي أبوظبي، وشيخة جمعة راشد من النصر.

وفي منافسات فئة الهواة للمواطنات حلت هالة محمد من نادي الوثبة في المركز الأول، تلتها مهناز كمالي وفرح المري.

أما في فئة المقيمات فقد تصدرت شرطة دبي المنافسات المراكز الثلاثة الأولى من خلال سماح خالد وكارميلا شيبرياني ومخبات اوموتزانوفا.

جرى السباق بدعم مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع نادي المدام الثقافي الرياضي والقيادة العامة لشرطة الشارقة التي ساهمت في تأمين مسار الدراجين خلال منافسات السباق.