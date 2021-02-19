شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يتصدر رالي دبي الصحراوي.. وخالد القاسمي ثالثاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر السائق السعودي يزيد الراجحي القسم الأول من رالي دبي الصحراوي الذي انطلق الجمعة، بينما تصدر الدراج الجنوب إفريقي آرون مير فئة الدراجات النارية.

وجاءت صدارة الراجحي مع ملاحه البريطاني مايكل أور على متن سيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف في المنافسات التي أقيمت في صحراء القدرة بدبي بفارق 21 دقيقة و31 ثانية عن مواطنه ياسر بن سعيدان، وملاحه الكسي كوزميش بسيارة ميني جون كوبر.

وجاء ثالثاً بفارق 4 ثوانٍ الشيخ خالد القاسمي وملاحه الألماني ديرك فون زيتزيفتس على متن سيارة فريق أبوظبي ريسينغ بيجو 3008 دي كيه آر.

وفي فئة الدراجات النارية تمكن دراج جنوب إفريقيا المقيم في الإمارات آرون مير من تصدر هذه الفئة على متن دراجة هوندا بفارق 3 دقائق و20 ثانية، بعد أن قدم عرضاً جيداً في القسم الأول، متقدماً على مواطنه مارك أكرمان الفائز بلقب الفئة عام 2017 بدراجة هوسكفارنا، وجاء ثالثاً البريطاني سام سميث بفارق دقيقة و34 ثانية بدراجة كيه تي إم، وحل رابعاً سلطان البلوشي بدراجة هوسكفارنا.

وقال محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) للرياضة: «من الجيد الترحيب بعودة بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية إلى دبي، خاصة أننا نضع نموذجاً يحتذى به للراليات الأخرى في التنمية المستدامة لرياضة السيارات».

من جهته، قال الشيخ خالد القاسمي: «في أول 20 كم كانت السيارة صعبة على الكثبان الرملية. لقد جربنا طرقاً مختلفة، ولكن ظللنا نغرز في الرمال. ونظراً لعدم هطول الأمطار أصبحت الرمال ناعمة جداً؛ لذا حاولنا تجنب الكثبان الرملية قدر الإمكان».