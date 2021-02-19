شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري القاسمية» يناقش خطة التعليم الهجين للجامعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

ناقش الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الأكاديمي للجامعة القاسمية، برئاسة الدكتور عواد الخلف، القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية، خطة التعليم الهجين التي تتبناها الجامعة، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، وسجّل المجلس ملاحظات وأفكاراً حول الجهود التي قامت بها الجامعة مؤخراً، في مجال التعلم، وأكد دور ومسؤوليات عضو هيئة التدريس والطالب من أجل تحقيق كل المخرجات التعليمية المستهدفة.

كما ناقش اجتماع المجلس الذي عُقد من خلال تقنية التواصل المرئي، الأمور الأكاديمية والمقترحات المقدمة من قبل ممثلي أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى مناقشة بعض الشؤون الطلابية من قبل ممثلي الطلبة في المجلس.

وأشاد الدكتور عواد الخلف بجهود أسرة الجامعة لتعزيز تقدمها في كل المجالات الأكاديمية والإدارية والمجتمعية، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس الجامعة القاسمية.

وأطلع القائم بأعمال مدير الجامعة، الأعضاء والطلبة من المجلس على آخر المستجدات في الجامعة والتي تمثلت في اعتماد مجلس أمناء الجامعة برئاسة صاحب السمو حاكم الشارقة لوائح الجامعة القاسمية، واعتماد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2020-2025.

جاء اجتماع المجلس بعد تشكيله ليضم في عضويته نواب ومساعدي المدير والعمداء ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس وممثلين عن الطلبة في الكليات المختلفة.