شباب الأهلي يخسر 86 دقيقة ويفوز في دقيقة

حقق شباب الأهلي فوزاً مثيراً في دقيقة واحدة أمام حتا، بعد مباراة كان فيها أصحاب الأرض الأقرب لخطف الفوز الثاني لهم هذا الموسم، بعدما تقدموا منذ الدقيقة 58 بهدف السويدي ناهير بيسارا، لكن خطأ ساذجاً من حبيب يوسف الذي طرد في الدقيقة 84 بعد كرة غير مؤثرة أدى إلى تنشيط فريق «الفرسان» الذي سجل هدفين في الدقيقتين 86 و87.

شهد الشوط الأول إهدار شباب الأهلي العديد من الفرص السانحة للتسجيل؛ أبرزها تسديدة محمد جمعة، التي ارتدت من القائم في الدقيقة 20، كما تصدى المدافع ميرال لتسديدة إيجور جيسوس أمام المرمى الخالي من الحارس في الدقيقة 25.

لكن الأمور تغيرت في الشوط الثاني، ولاسيما مع تسجيل حتا هدفه، والذي أدى إلى ازدياد العصبية عند لاعبي شباب الأهلي، قبل أن تنقلب الأمور بعدما لعب صاحب الأرض ناقصاً فسجل البديل يحيى الغساني التعادل واتبعه محمد جمعة «بيليه» بهدف الفوز.

وقال مهدي علي مدرب شباب الأهلي بأن فريقه هو من عقد الأمور على نفسه، بعدما كانت في متناوله من خلال الفرص السانحة للتسجيل.

وتابع مهدي: «المباراة زادت صعوبة بسبب إهدارنا للعديد من الفرص السهلة في بداية المباراة، ما عزز من الثقة لدى حتا الذي افتتح التسجيل ،وقد أجريت بعض التغييرات على مستوى الشق الهجومي لتنشيط الأطراف، ما أثمر عن تسجيلنا لهدفي التعادل والفوز».

وأشاد بمجهودات لاعبي الفريق وروحهم القتالية، ما مكنهم من العودة من الخسارة، والظفر بالنقاط الثلاث.

وأكد: «أنا راض وسعيد بالنتيجة على الرغم من وجود العديد من الملاحظات التي تحتاج إلى إعادة النظر، خاصةً أن هناك مباراة شديدة الأهمية تنتظرنا وبني ياس في نصف نهائي كأس رئيس الدولة».

من جهته،قال الصربي فلاديمير فيرموزيتش مدرب حتا الذي بقي في المركز الأخير، إن فريقه لا يستحق الخسارة بسبب الأداء المميز الذي قدمه، وكان من الطبيعي أن ينهار الفريق في آخر الدقائق،لأن مواجهة ضغط فريق متأخر مثل شباب الأهلي صعب على مدار 90 دقيقة.

وأكد ضرورة طي صفحة المباراة والتركيز على مباراة الجولة المقبلة المهمة أيضاً في مواجهة النصر القوي أيضاً، مشيداً بأداء لاعبيه رغم الخسارة.