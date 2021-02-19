2600 طالب بمدارس أبوظبي اكتشفوا 34 مساراً لمهن المستقبل

أبوظبي:إيمان سرور

اختتمت سلسلة اللقاءات التوعوية الافتراضية حول الدراسة في روسيا، الموجهة لطلبة أبوظبي الصفوف 10-12وتنظمها دائرة التعليم والمعرفة، بالشراكة مع جامعة سينيرجي في دبي، ضمن برنامج التوجيه الجامعي والمهني التابع لبرامج «إثراء الطلبة – RIZE»؛ حيث شملت اللقاءات سلسلة من الندوات عبر الإنترنت خلال الفترة من 15 إلى 18 فبراير/ شباط الحالي، وركزت في كل يوم على موضوع مختلف يتعلق بالدراسة في روسيا: الناس، والثقافة، واللغة والأعمال، وفرص العمل والقبول في الجامعات الروسية.

وأكدت دائرة التعليم والمعرفة أن 2600 طالب شاركوا في دورة برنامج التوجيه الجامعي والمهني لطلبة الصفوف 9-12 في مدارس أبوظبي استطاعوا استكشاف أكثر من 34 مساراً لمهن المستقبل المتاحة، وحضروا سلسلة من الندوات الافتراضية التي قدمها نخبة من الخبراء والمختصين، وأن 80% من الطلبة المشاركين في الدورة الأولى للبرنامج قد جدّدوا تسجيلهم في الدورة الثانية الموسعة للبرنامج.

وحققت الدورة الثانية لبرنامج التوجيه الجامعي والمهني من برامج «إثراء الطلبة» نجاحاً باهراً منذ انطلاقها في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي؛ حيث شهدت خلال الأشهر الستة الماضية، إقبال 4 أضعاف الطلبة مقارنة بالدورة الأولى، التي انطلقت في إبريل/ نيسان الماضي، وشارك فيه أكثر من 125 طالباً من طلبة الصفوف 9-12 في مدارس أبوظبي استطاعوا استكشاف المسارات الوظيفية المستقبلية المتاحة، وحضروا سلسلة من الندوات الافتراضية التي قدمها نخبة من الخبراء والمختصين.

ويتم خلال هذه الندوات الافتراضية، توعية الطلبة بطرق اتخاذ القرارات المتعلقة بخططهم المستقبلية خلال المرحلة الجامعية أو ما قبل الوظيفة.

ومع التحول لتطبيق نظام التعليم عن بعد ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، وتجاوباً مع قواعد التباعد الاجتماعي في الدولة، أصبح الآن بإمكان الطلبة الإماراتيين - في الصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة - الاستفادة من البرنامج عبر الإنترنت.

ويهدف برنامج «التوجيه الجامعي والمهني»، إلى تمكين الطلبة من الحصول على التوجيهات والموارد اللازمة لإعدادهم للمرحلة الجامعية، وتكوين رؤية واضحة عن مسيرتهم المهنية المستقبلية، كما يشمل البرنامج تدريب الطلبة المواطنين، وإعدادهم للاختبارات الدولية مثل SAT وIELTs، وغيرها، إلى جانب توفير استشارات فردية لشرح إجراءات تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات، والمساعدة في تحديد المسارات الوظيفية المستقبلية، كما يعمل البرنامج على مد جسور التواصل بين الطلبة ومؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، وذلك عبر تنظيم الندوات والحلقات النقاشية والتعريفية باستخدام أحدث تقنيات الاتصال المرئي عبر الإنترنت، بالتعاون مع عدد من الجامعات والشركات المحلية والعالمية.