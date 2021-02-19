أول تحرك برلماني ضد وزير الإعلام بعد تصريحات تامر أمين المسيئة للصعايدة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقدمت النائبة زينب السلايمى، عضو مجلس النواب، بطلب استجواب أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بشأن ما بدر من الإعلامى تامر أمين فى برنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار الفضائية، من خلال تعليقه الأخير على الزيادة السكانية.

وقال "أمين" خلال برنامجه بقناة "النهار": "في الريف وفي الصعيد في ناس بتخلف عشان عيالهم هما اللي يصرفوا عليهم، الولد يوديه ورشة والبنات يشحنوهم على القاهرة، عشان يشتغلوا خدمات".

وتضمن طلب الاستجواب تقديم اعتذار رسمي إلى أهالي الريف والصعيد مع إيقاف تامر أمين عن العمل وتوضيح دور الإعلام نحو أصل الريف والصعيد بعد الاستخفاف بهم وهم أصل الحضارة والتاريخ.

وأعلنت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد المقبل، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية.