بايدن يقرر إلغاء عقوبات ترامب على إثيوبيا بسبب «سد النهضة» و«تيجراي»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إلغاء قرار تعليق المساعدات المقدمة لإثيوبيا، بسبب سد النهضة.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن الخارجية الأمريكية أعلنت إلغاء قرار تعليق المساعدات المقدمة لإثيوبيا، والذي كان قد أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب، على خلفية أزمة ملف سد النهضة.

وبحسب ما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية، فقد قالت الوزارة إن هذا "لا يعني أن جميع المساعدات الأمنية والتنموية التي تبلغ قيمتها حوالي 272 مليون دولار ستبدأ على الفور في التدفق، بل يعتمد ذلك على التطورات الأخيرة"، في إشارة واضحة إلى الصراع المميت في منطقة تيجراي.

وأضافت الخارجية الأمريكية أنها أبلغت الحكومة الإثيوبية بذلك.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لم ترد على طلب للتعليق من الوكالة.

وفي ديسمبر الماضي، قررت الولايات المتحدة تعليق مساعداتها لإثيوبيا بسبب قرارها الأحادي بملء خزان سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية، قبل الاتفاق مع مصر والسودان على كيفية إدارة الخزان.

هذا وتتعرض إثيوبيا لضغوط من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بسبب القتال الدامي في منطقة تيغراي الشمالية، حيث عزل حوالي 6 ملايين شخص إلى حد كبير عن العالم منذ بدء القتال في نوفمبر بين القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها.