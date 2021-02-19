شكرا لقرائتكم خبر عن محلل تركى لـ"الخليج 365": أردوغان شكل فريق من مخابراته لاغتيال معارضين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المحلل السياسى التركى المعارض، ياوز أجار أن امتلاك الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لفريق استخباراتى من رجال المخابرات التركية لاغتيال معارضين لأردوغان هو أمر وارد خاصة أن الرئيس التركى يخشى كثيرا من المعارضين في الخارج وقدرتهم على فضح جرائمه.

وقال المحلل السياسى التركى المعارض في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هناك فريق خاص داخل المخابرات التركية مهمته هي اختطاف المعارضين الأتراك في الخارج، حيث تم اختطاف أكثر من 100 تركي وفقا للتقارير الدولية، موضحا أن هناك متطرفون من مؤيدي الحكومة التركية ينادون من وقت لآخر باغتيال بعض المعارضين في الخارج.

وبشأن هدف أردوغان من تشكيل فريق مخابراتى هدفه اختطاف المعارضين في الخارج واغتيال بعضهم قال ياوز أجار :لإخافة الجاليات التركية في الخارج ومنعهم من الدعاية ضد نظامه وحكمه على الساحة الدولية.

وفى وقت سابق نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن صحفي تركي في بروكسل، تأكيده أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يريد أن يثأر منه لأنه سبق وقدم معلومات عن الانتهاكات.