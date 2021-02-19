شكرا لقرائتكم خبر عن الملكية الفكرية للبحث العلمى والفضاء المعلوماتى.. أبرز اختصاصات "تعليم الشيوخ " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ويتكون مشروع قانون اللائحة من (292) مادة مقسمة إلى 12 باباً، وورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وجاءت المادة (3) وفقا لما استقر إليه مجلس النواب باختصاص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوطيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور، دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور، دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور، تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

ونستعرض اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات، طبقا لما جاءت بنص اللائحة :

- التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله.

- شئون البحث العلمى.

- تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه.

- تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.

- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.

- المجامع العلمية واللغوية.

- السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.

- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى.

- محو الأمية وتعليم الكبار.

- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.

- الاتصالات السلكية واللاسلكية.

- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.

- البريد.

- أمن الفضاء المعلوماتي

- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- السياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.