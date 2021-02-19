نائبة في الكونجرس تثير الاستهجان عبر ZOOM

أثارت نائبة جمهورية الاستهجان في الكونجرس الأمريكي، الخميس، عندما ظهرت خلال اجتماع إحدى اللجان عبر ZOOM وخلفها مجموعة من الأسلحة النارية.

وكانت النائبة لورين بوبيرت تشارك مع مجموعة أخرى من المشرعين في اجتماع تنظيمي للجنة الموارد الطبيعية عبر الفيديو بسبب جائحة «كوفيد-19» عندما ظهرت على الشاشة من منزلها، وخلفها رفوف كتب وضعت عليها 3 بنادق على الأقل ومسدس، بحسب «سكاي نيوز».

وكتبت النائبة الديمقراطية في اللجنة، كايتي بورتر، على «تويتر»: «كنت أظن دائما أن أطباقي المتسخة المتراكمة التي تتجمع فيها البكتيريا هي أخطر ما قد يظهر في خلفية ZOOM».

وقال النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا غاريد هوفمان: «هذه هي الحقيقة. إذا أراد شخص ما أن تكون خلفية «زووم» مقاما لشهوته المريضة تجاه السلاح فيمكنه فعل ذلك، ولكن هذه قاعة اجتماعاتنا».

«بوبيرت»، البالغة 34 عاما، ناشطة في مجال حقوق السلاح، وقد انتخبت عضوا في مجلس النواب عن ولاية «كولورادو» الغربية في نوفمبر 2020، وهي من المؤيدين المخلصين للرئيس السابق دونالد ترمب.

كما تملك «بوبيرت» مطعما ببلدة «رايفل» في «كولورادو»، يحمل اسم «شوترز غريل» (مطعم شواء مطلقي النار)، حيث يحمل العاملون فيه الأسلحة النارية بشكل علني.