مفوضية جهوية للشرطة تشرع في عملها بتامسنا ابتداءً من اليوم الجمعة

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن المفوضية الجهوية للشرطة في مدينة تامسنا، المحدثة في إطار مواكبة مصالح الأمن الوطني للأقطاب الحضرية الجديدة، ستشرع في العمل ابتداءً من اليوم الجمعة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المفوضية الجديدة للأمن في تامسنا ستتبع وظيفيا، وأمنيا إلى المنطقة الإقليمية للأمن في تمارة، التابعة لولاية أمن الرباط، وهي عبارة عن مرفق عام شُرطي، سيوفر للسكان المحليين، وعموم المرتفقين جميع الخدمات المرتبطة بالشأن الأمني.

وأضاف البلاغ نفسه أنه تم إعداد مقر متكامل، ومندمج لاحتضان المفوضية الجديدة للشرطة في تامسنا، وتزويده ببنيات الاستقبال، والإرشاد، والولوجيات الضرورية لاستقبال المواطنات، والمواطنين، كما تم الحرص على تجهيز هذه المصلحة بكافة وسائل العمل، والآليات اللوجيستيكية والبنيات المعلوماتية الضرورية لتقديم خدمات أمنية متكاملة لسكان القطب الحضري تامسنا.

وأشار المصدر نفسه إلى أن إحداث المفوضية الأمنية الجديدة في تامسنا، التي تم الإعلان عنها ضمن المشاريع المقررة في عام 2021، يندرج ضمن استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، الرامية إلى مواكبة الامتداد العمراني للتجمعات السكنية الحضرية، وتقريب خدمات المرفق العام الشرطي من جميع المواطنات، والمواطنين.