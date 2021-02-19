بالأرقام.. بونو والنصيري والحدادي “يزيدون” شعبية إشبيلية في المغرب

جدة - عبدالحي حسين - تحدثت صحيفة “إستاديو ديبورتيفو” الاسبانية المتخصصة عن الزيادة التي شهدها عدد متابعي فريق إشبيلية في المغرب بفضل تألق الثلاثي المغربي ياسين بونو، يوسف النصيري ومنير الحدادي.

وعنونت الصحيفة مقالها بـ”بونو ومنير والنصيري يجعلون شعبية نادي إشبيلية في المغرب تنمو كانتشار النار في الهشيم”.

وشدد المصدر ذاته علی كون بونو، النصيري والحدادي كانوا وراء زيادة عدد متابعي الفريق، بشكل كبير، في المغرب، مبرزا أن عدد المتابعين لقناة الفريق علی “اليوتوب” ازداد بنسبة 28 في الماٸة.

وأوضح المصدر ذاته أن عدد متابعي الفريق من المغرب علی مواقع التواصل الاجتماعي ازداد بنسبة 6 في الماٸة، موضحا في السياق ذاته أن الجزاٸر وقطر يعتبران، أيضا، من البلدان المسلمة الأكثر متابعة للفريق.