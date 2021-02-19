وزارة الخارجية الأمريكية تحدث “خرائطها للسفر” بتأكيد الاعتراف بمغربية الصحراء.. وتحذر رعاياها من السفر إلى الجزائر – صورة

جدة - عبدالحي حسين - جددت وزارة الخارجية الأمريكية، ضمن نشرتها الدورية بشأن توجيهات سفر مواطنيها إلى الخارج، اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، ما يحيل على عدم نية إدارة بايدن في التراجع عن المرسوم الرئاسي، الذي وقعه سلفه دونالد ترامب بهذا الخصوص.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية خريطة المغرب كاملة غير مجتزأة، وذلك ضمن خريطة العالم، التي تبين للرعايا الأمريكيين الدول المتاح لهم زيارتها، وكذا المناطق الأخرى، التي تحذرهم من السفر إليها، لأسباب أمنية، أو صحية.

ووضعت الخارجية الأمريكية المغرب ضمن الدول الآمنة، بينما حذرت رعاياها من السفر إلى عدد من بلدان المنطقة، في مقدمتها الجزائر، وليبيا، ومالي، وكذا بلدان شرق إفريقيا، وذلك بسبب مخاطر مزدوجة متعلقة بالجماعات الإرهابية، وكذا بانتشار فيروس كورونا.

كما وضعت كل من موريتانيا، ومصر، والسعودية، وسلطنة عمان ضمن الدول، التي ترى بتجنب السفر إليها لوجود مخاطر أمنية عالية قد تهدد مواطنيها.