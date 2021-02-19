الدار البيضاء.. ثلاثة تلاميذ يحوزون أسلحة بيضاء داخل فصل دراسي

جدة - عبدالحي حسين - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الخميس، شريط فيديو، ظهر فيه تلميذان يحوزان أسلحة بيضاء، ويتظاهران بتبادل التهديدات بواسطتها داخل فصل دراسي في مؤسسة تعليمية.

وعلى إثر ذلك، أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية في منطقة أمن مولاي رشيد في مدينة الدارالبيضاء، صباح اليوم الجمعة، ثلاثة تلاميذ، اثنان منهم قاصران، يبلغان من العمر 16 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية، تتعلق بحيازة السلاح الأبيض، في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص، والممتلكات.

وأسفرت الأبحاث، والتحريات، المنجزة في ضوء الشريط المذكور، عن تشخيص هويات المشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتصويرها، إذ تم توقيف ثلاثة من بينهم، وحجز سلاح أبيض من الحجم الكبير.

يذكر أن المشتبه فيهم الموقوفين أخضعوا للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات هذه القضية.

