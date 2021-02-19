شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. هزة أرضية بقوة 4.6 درجة بالقرب من أسوان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - وام

سجلت محطات الشبكة المصرية للزلازل صباح اليوم هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر جنوب غربي الصحراء الغربية، على بعد 300 كم شمال غرب مدينة ابوسمبل في أسوان.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي، في بيان، إن «إحداثيات الهزة الأرضية وقعت على خط عرض 22.91 درجة شمالاً، وخط طول 28.71 درجة شرقاً، وعلى عمق 12 كلم»، لافتاً إلى أنه لم يرد إلى المعهد أي بلاغ عن حدوث إصابات أو خسائر في المنشآت حتى الآن جراء تلك الهزة.