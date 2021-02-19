شكرا لقرائتكم خبر عن قصر باكينغهام: «تجريد» هاري وزوجته ميغن من كل ألقابهما الرسمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

أعلن قصر باكينغهام مقر ملوك بريطانيا، الجمعة، تجريد الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث الثانية وزوجته ميغن كل ألقابهما الرسمية بعدما أكدا للملكة انسحابهما نهائياً من العائلة الملكية البريطانية.

وفي ظل تصميم الزوجين على المضيّ في قرار انسحابهما من العائلة الملكية إثر الفترة الانتقالية التي مُنحت لهما واستمرت سنة، سيفقد دوق ساسكس ألقابه العسكرية التي كان متمسكاً جداً بها، فيما ستفقد زوجته رعايتها لأنشطة خيرية، وفق بيان القصر الملكي الذي قال إن «الجميع حزينون لهذا القرار».

