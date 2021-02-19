انتقادات حادة للسناتور كروز.. ترك ولايته ترزح تحت الجليد وذهب إلى منتجع في المكسيك

واشنطن - أ ف ب

واجه السناتور عن تكساس تيد كروز انتقادات حادة الخميس، بعدما توجه إلى منتجع في المكسيك فيما كان ملايين الأشخاص في ولايته يعانون من انقطاع الكهرباء والماء بسبب عاصفة ثلجية.

وفيما دعا خصومه السياسيين لاستقالته برر كروز الرحلة بأنها لليلة واحدة لمرافقة ابنتيه قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة.

وأظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي كروز خلال سفره الأربعاء، فيما كانت مناطق جنوب الولايات المتحدة، التي قلما تشهد طقساً شتوياً قاسياً، ترزح تحت درجات حرارة شديدة البرودة.

وفي أنحاء تكساس تبذل شركات الخدمات جهوداً مضنية لإعادة التيار الكهربائي، فيما طُلب من سبعة ملايين شخص في الولاية غلي المياه قبل استهلاكها، بموازاة فتح السلطات 300 «مركز تدفئة».

وأعلن برنامج لتقنين الكهرباء فيما تجمدت محطات طاقة وتوربينات الرياح.

وقال كروز في بيان: «مع إلغاء الدراسة لهذا الأسبوع، طلبت ابنتانا القيام برحلة مع أصدقاء. وحرصاً مني على أن أكون أباً صالحاً سافرت معهما الليلة الماضية وأعود بعد ظهر اليوم». وأضاف أن «فريقي وأنا على تواصل مستمر مع مسؤولي الولاية والمسؤولين المحليين لمعرفة ما حدث في تكساس. نريد أن تعود الكهرباء والماء وأن تنعم منازلنا بالدفئ».

وتم تصوير كروز في مطار كانكون الخميس قبل رحلة العودة إلى الولايات المتحدة. وفي مقابلة إذاعية في وقت سابق هذا الأسبوع، حض كروز الناس على «البقاء في منازلهم» مع اقتراب الطقس الشتوي البارد.

وعلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بشكل مقتضب على الحادثة رداً على سؤال صحفيين، قائلة: «ليس لدي أي معلومات جديدة عن مكان تيد كروز بالتحديد. نركز على العمل (...) والتصدي للعاصفة الشتوية والأزمة القائمة».

ودعا الحزب الديموقراطي في تكساس إلى استقالة كروز على خلفية رحلته. وكروز، حليف الرئيس السابق دونالد ترامب، يعتبر مرشحا جمهورياً محتملاً في الانتخابات الرئاسية 2024.



